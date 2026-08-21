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Balade sonore et atelier créatif par Christine Bourru # JEP 2026 Musée de la fleur d’Ollioules Ollioules

samedi 19 septembre 2026 · Musée de la fleur d'Ollioules · Ollioules

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Musée de la fleur d'Ollioules
Adresse
4 rue de la Tour
Ville
83190 Ollioules
Département
Var
Tarif

Ollioules

Balade sonore et atelier créatif par Christine Bourru # JEP 2026

Musée de la fleur d’Ollioules 4 rue de la Tour Ollioules Var

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-19

Date(s) :
2026-09-19

A découvrir en famille !
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Musée de la fleur d’Ollioules 4 rue de la Tour Ollioules 83190 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 9 85 15 68 03  musees@ollioules.fr

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English : Audio Walk and Creative Workshop by Christine Bourru # JEP 2026

A great outing for the whole family!

L’événement Balade sonore et atelier créatif par Christine Bourru # JEP 2026 Ollioules a été mis à jour le 2026-08-21 par Office de Tourisme Provence Méditerranée

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