Balade sonore « Toute la musique que j’aime », Centre social Larc Ensemble, Villeneuve-d’Ascq

Informations pratiques

Balade sonore « Toute la musique que j’aime » Vendredi 10 juillet, 14h00 Centre social Larc Ensemble Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-10T14:00:00+02:00 – 2026-07-10T15:30:00+02:00

Fin : 2026-07-10T14:00:00+02:00 – 2026-07-10T15:30:00+02:00

Partez pour une promenade poétique et audioguidée à travers les quartiers Annappes-Résidence, vendredi 10 juillet 2026 à 14h au départ du LARC Ensemble.

Après avoir sillonné les rues de Villeneuve d’Ascq en 2025 avec ses étonnants « reporters-nuages », l’équipe de Toute la musique que j’aime est de retour pour une nouvelle aventure sonore.

Conçue comme une émission de radio à vivre, cette balade audioguidée imaginée par Sébastien Vial vous invite à porter un regard inédit sur la ville et sa nature. Équipés d’un casque audio ou de vos propres écouteurs, laissez-vous guider à travers les quartiers Annappes-Résidence au fil d’un parcours ponctué de récits, de paysages sonores et de surprises poétiques.

Une expérience immersive qui vous fera découvrir Villeneuve d’Ascq comme vous ne l’avez jamais vue… ni entendue.

Vendredi 10 juillet 2026 à 14h

Départ : Centre social LARC Ensemble, 47 rue Corneille à Villeneuve d’Ascq

Arrivée : CAL Do Ré Mi, rue Offenbach à Villeneuve d’Ascq

⏱️ Durée : 1h15

À partir de 8 ans

Il est également possible de suivre la balade avec votre smartphone et vos écouteurs en vous connectant au site de Toute la musique que j’aime.

Cette création est portée par La Ferme d’en Haut et le réseau des Fabriques Culturelles de la MEL, avec le concours de plusieurs services municipaux et partenaires locaux.

️ Réservation conseillée : https://reservations.villeneuvedascq.fr/event/toute-la-musique-que-jaime

Crédits

Conception et interprétation : Sébastien Vial

Régie son : William Desodt

Montage : Sébastien Vial

Production : L’Amicale

Centre social Larc Ensemble 47 rue Corneille 59650 Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq 59491 Poste. Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://reservations.villeneuvedascq.fr/event/toute-la-musique-que-jaime »}] [{« link »: « https://reservations.villeneuvedascq.fr/event/toute-la-musique-que-jaime »}]

Partez pour une promenade poétique et audioguidée à travers les quartiers Annappes-Résidence, vendredi 10 juillet 2026 à 14h au départ du LARC Ensemble.