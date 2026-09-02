Informations pratiques

Bio

Balade Suivez les bergers

Clayrac Bio Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-21 14:30:00

fin : 2026-11-21

Date(s) :

2026-11-21

Sur inscription pour la balade de 14h30 auprès du PNR des Causses du Quercy

Sur inscription pour la balade de 14h30 auprès du PNR des Causses du Quercy. Charlotte, Florence et Frédéric nous embarquent dans leurs histoires de vie. À 18h, en accès libre et gratuit, retrouvez-nous à la salle des fêtes de Bio pour une lecture immersive

Un évènement ScenOgraph, en partenariat avec la librairie Parenthèse, la médiathèque de Saint-Céré et le PNR des Causses du Quercy, dans le cadre de l’Année Internationale du Pastoralisme et de Prairies nomades

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Clayrac Bio 46500 Lot Occitanie +33 5 65 38 28 08

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English :

Registration required for the 2:30 p.m. walk near the Causses du Quercy Regional Nature Park

L’événement Balade Suivez les bergers Bio a été mis à jour le 2026-09-02 par Pnr des Causses du Quercy