Balade Suivez les bergers Bio
samedi 21 novembre 2026 · Bio
Informations pratiques
Bio
Balade Suivez les bergers
Clayrac Bio Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-21 14:30:00
fin : 2026-11-21
Date(s) :
2026-11-21
Sur inscription pour la balade de 14h30 auprès du PNR des Causses du Quercy
Sur inscription pour la balade de 14h30 auprès du PNR des Causses du Quercy. Charlotte, Florence et Frédéric nous embarquent dans leurs histoires de vie. À 18h, en accès libre et gratuit, retrouvez-nous à la salle des fêtes de Bio pour une lecture immersive
Un évènement ScenOgraph, en partenariat avec la librairie Parenthèse, la médiathèque de Saint-Céré et le PNR des Causses du Quercy, dans le cadre de l’Année Internationale du Pastoralisme et de Prairies nomades
.
Clayrac Bio 46500 Lot Occitanie +33 5 65 38 28 08
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Registration required for the 2:30 p.m. walk near the Causses du Quercy Regional Nature Park
L’événement Balade Suivez les bergers Bio a été mis à jour le 2026-09-02 par Pnr des Causses du Quercy