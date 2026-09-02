Théâtre de l’Usine spectacle stand up tentative d’épuisement G&G Cie La Talvère Bio

Informations pratiques

Bio

Théâtre de l’Usine spectacle stand up tentative d’épuisement G&G Cie

La Talvère Clayrac Bio Lot

Tarif : 8 – 8 – 14 EUR

Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-15 20:30:00

fin : 2026-10-15 21:30:00

Date(s) :

2026-10-15

Dans le cadre du Festival Résurgence X

Qu’est-ce que l’actualité sinon une comédie digne d’une superproduction hollywoodienne ? C’est l’hypothèse du toulousain Gaspard Chauvelot qui nous invite à regarder l’actualité comme une bonne série télé

Sur réservation

Dans le cadre du Festival Résurgence X

Qu’est-ce que l’actualité sinon une comédie digne d’une superproduction hollywoodienne ? C’est l’hypothèse du toulousain Gaspard Chauvelot qui nous invite à regarder l’actualité comme une bonne série télé

Sur réservation

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La Talvère Clayrac Bio 46500 Lot Occitanie +33 5 65 38 28 08

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English :

As part of the R%E9surgence X Festival

What is %AB current events %BB if not a comedy worthy of a Hollywood blockbuster? That’s the premise put forward by Toulouse-based Gaspard Chauvelot, who invites us to %E0 view current events as a good TV series

By reservation

L’événement Théâtre de l’Usine spectacle stand up tentative d’épuisement G&G Cie Bio a été mis à jour le 2026-09-02 par OT Vallée de la Dordogne