Théâtre de l’Usine spectacle stand up tentative d’épuisement G&G Cie La Talvère Bio
jeudi 15 octobre 2026 · La Talvère · Bio
Informations pratiques
Bio
Théâtre de l’Usine spectacle stand up tentative d’épuisement G&G Cie
La Talvère Clayrac Bio Lot
Tarif : 8 – 8 – 14 EUR
Général
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-15 20:30:00
fin : 2026-10-15 21:30:00
Date(s) :
2026-10-15
Dans le cadre du Festival Résurgence X
Qu’est-ce que l’actualité sinon une comédie digne d’une superproduction hollywoodienne ? C’est l’hypothèse du toulousain Gaspard Chauvelot qui nous invite à regarder l’actualité comme une bonne série télé
Sur réservation
Dans le cadre du Festival Résurgence X
Qu’est-ce que l’actualité sinon une comédie digne d’une superproduction hollywoodienne ? C’est l’hypothèse du toulousain Gaspard Chauvelot qui nous invite à regarder l’actualité comme une bonne série télé
Sur réservation
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La Talvère Clayrac Bio 46500 Lot Occitanie +33 5 65 38 28 08
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English :
As part of the R%E9surgence X Festival
What is %AB current events %BB if not a comedy worthy of a Hollywood blockbuster? That’s the premise put forward by Toulouse-based Gaspard Chauvelot, who invites us to %E0 view current events as a good TV series
By reservation
L’événement Théâtre de l’Usine spectacle stand up tentative d’épuisement G&G Cie Bio a été mis à jour le 2026-09-02 par OT Vallée de la Dordogne
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