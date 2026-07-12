Balade sur la Seulles Courseulles-sur-Mer
dimanche 19 juillet 2026 · Courseulles-sur-Mer
Informations pratiques
Courseulles-sur-Mer
Balade sur la Seulles
École de Voile Courseulles-sur-Mer Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-19 13:30:00
fin : 2026-07-19 18:00:00
Date(s) :
2026-07-19
Balade de 3h sur la rivière Seulles en Paddle ou Kayak avec son matériel personnel
Balade de 3h sur la rivière Seulles en Paddle ou Kayaks le dimanche 19 juillet 2026 après-midi à partir de 14h, avec son matériel personnel. Au départ et à l’arrivée de l’Ecole de Voile de Courseulles. .
École de Voile Courseulles-sur-Mer 14470 Calvados Normandie +33 6 14 07 40 66 glissesdenacre@gmail.com
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English : Balade sur la Seulles
A 3-hour trip on the River Seulles by paddleboard or kayak, using your own equipment
L’événement Balade sur la Seulles Courseulles-sur-Mer a été mis à jour le 2026-07-07 par Calvados Attractivité
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