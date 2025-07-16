Courseulles-sur-Mer

Blind Test et Quiz

Bowling de la Mer Courseulles-sur-Mer Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-02 22:00:00

fin : 2026-07-02

Date(s) :

2026-07-02 2026-07-16 2026-07-23 2026-07-30

Entrée gratuite, consommation par personne demandée

Blind Test et Quiz entrée gratuite, une consommation par personne demandée .

Bowling de la Mer Courseulles-sur-Mer 14470 Calvados Normandie +33 2 55 59 97 10

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English : Blind Test et Quiz

Free entry; a minimum spend per person is required

L’événement Blind Test et Quiz Courseulles-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-26 par Calvados Attractivité