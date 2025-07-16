Blind Test et Quiz Courseulles-sur-Mer
Blind Test et Quiz Courseulles-sur-Mer vendredi 3 juillet 2026.
Courseulles-sur-Mer
Blind Test et Quiz
Bowling de la Mer Courseulles-sur-Mer Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-02 22:00:00
fin : 2026-07-02
Date(s) :
2026-07-02 2026-07-16 2026-07-23 2026-07-30
Entrée gratuite, consommation par personne demandée
Blind Test et Quiz entrée gratuite, une consommation par personne demandée .
Bowling de la Mer Courseulles-sur-Mer 14470 Calvados Normandie +33 2 55 59 97 10
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English : Blind Test et Quiz
Free entry; a minimum spend per person is required
L’événement Blind Test et Quiz Courseulles-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-26 par Calvados Attractivité
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