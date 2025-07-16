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Pique-nique Quai E Courseulles-sur-Mer

Pique-nique Quai E Courseulles-sur-Mer

Pique-nique Quai E Courseulles-sur-Mer dimanche 12 juillet 2026.

Lieu
Quai E
Adresse
Parc du Chant aux Oiseaux
Ville
14470 Courseulles-sur-Mer
Département
Calvados
Début
dimanche 12 juillet 2026
Fin
dimanche 12 juillet 2026
Tarif

Courseulles-sur-Mer

Pique-nique

Quai E Parc du Chant aux Oiseaux Courseulles-sur-Mer Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-12
fin : 2026-07-12

Date(s) :
2026-07-12

Pique-nique collectif
Énorme pique-nique collectif, avec une ambiance chaleureuse et conviviale, une vraie pause, un moment hors du temps.   .

Quai E Parc du Chant aux Oiseaux Courseulles-sur-Mer 14470 Calvados Normandie   communication@ville-courseulles.fr

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English : Pique-nique

Group picnic

L’événement Pique-nique Courseulles-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-19 par Office de tourisme de Cœur de Nacre

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