Pique-nique Quai E Courseulles-sur-Mer
Pique-nique Quai E Courseulles-sur-Mer dimanche 12 juillet 2026.
Courseulles-sur-Mer
Pique-nique
Quai E Parc du Chant aux Oiseaux Courseulles-sur-Mer Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-12
fin : 2026-07-12
Date(s) :
2026-07-12
Pique-nique collectif
Énorme pique-nique collectif, avec une ambiance chaleureuse et conviviale, une vraie pause, un moment hors du temps. .
Quai E Parc du Chant aux Oiseaux Courseulles-sur-Mer 14470 Calvados Normandie communication@ville-courseulles.fr
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English : Pique-nique
Group picnic
L’événement Pique-nique Courseulles-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-19 par Office de tourisme de Cœur de Nacre
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