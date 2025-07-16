Pique-nique Quai E Courseulles-sur-Mer

Courseulles-sur-Mer

Pique-nique

Quai E Parc du Chant aux Oiseaux Courseulles-sur-Mer Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-12

fin : 2026-07-12

Date(s) :

2026-07-12

Pique-nique collectif

Énorme pique-nique collectif, avec une ambiance chaleureuse et conviviale, une vraie pause, un moment hors du temps. .

Quai E Parc du Chant aux Oiseaux Courseulles-sur-Mer 14470 Calvados Normandie communication@ville-courseulles.fr

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English : Pique-nique

Group picnic

L’événement Pique-nique Courseulles-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-19 par Office de tourisme de Cœur de Nacre