Courseulles-sur-Mer

Marché de l’artisanat

Place du Marché Courseulles-sur-Mer Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-19 10:00:00

fin : 2026-07-19 19:00:00

Date(s) :

2026-07-19

Savoir-faire, créations, produits faits-maison

Mise en valeur de nos artisans locaux à travers le marché de l’artisanat, regroupant savoir-faire, créations originales et produits faits maison. Un moment chaleureux et authentique, offrant une vraie pause dans un monde de plus en plus dominé par le digital. .

Place du Marché Courseulles-sur-Mer 14470 Calvados Normandie communication@ville-courseulles.fr

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English : Marché de l’artisanat

Know-how, creations, home-made products

L’événement Marché de l’artisanat Courseulles-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-26 par Office de tourisme de Cœur de Nacre