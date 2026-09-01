Informations pratiques

Blaye

Balade “Sur les traces de l’Estuaire”

Rue Pierre Semard Blaye Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-20

Pour les Journées européennes du patrimoine, le Conservatoire de l’estuaire de la Gironde propose une visite guidée autour de l’Estuaire de la Gironde, suivez un guide qui vous fera découvrir le chenal du Saugeron, l’embarcadère du bac, le jardin public, l’entrée du port de commerce, et plus encore !

Le rendez-vous sera à l’Ecluse du Chenal en face de l’Office de Tourisme, à côté du rond-point.

Réservations obligatoire au 05.57.42.80.96 .

Rue Pierre Semard Blaye 33390 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 42 12 09

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English : Balade “Sur les traces de l’Estuaire”

L’événement Balade “Sur les traces de l’Estuaire” Blaye a été mis à jour le 2026-08-24 par OT Blaye