Balade sur l’estran Porscuidic Plouarzel

Plouarzel

Balade sur l’estran

Porscuidic Parking du Lannic Plouarzel Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 14:00:00

fin : 2026-07-18

Date(s) :

2026-07-18

Explorez l’estran de Porscuidic là où la mer rencontre la terre.

Envie de découvrir un univers où chaque marée raconte une histoire ?

Rejoignez-nous à Plouarzel, dans le Finistère, pour une balade guidée au cœur de l’estran, ce territoire fascinant entre terre et mer.

Au programme

Plongez dans le ballet des marées et comprenez l’action des vagues et des courants sur cette zone intertidale.

Apprenez à reconnaître les algues comestibles un trésor culinaire insoupçonné !

Observez de près les animaux des mares et explorez les secrets de la laisse de mer.

Découvrez comment la nature et l’histoire s’entrelacent pour façonner ce paysage unique.

Chaque pas sur l’estran est une invitation à comprendre la richesse de sa biodiversité, de la faune et de la flore aux subtilités d’un écosystème fragile et spectaculaire.

Venez marcher, apprendre et vous émerveiller.

Que vous soyez passionné de nature, curieux de nouvelles saveurs ou simplement en quête d’un moment hors du temps, cette balade est faite pour vous !

Horaires Selon les marées inscrivez-vous dès maintenant !

Reconnectez-vous à la nature et repartez avec des yeux neufs sur le littoral. .

Porscuidic Parking du Lannic Plouarzel 29810 Finistère Bretagne +33 6 99 41 39 25

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English : Balade sur l’estran

L’événement Balade sur l’estran Plouarzel a été mis à jour le 2026-04-15 par OT IROISE BRETAGNE