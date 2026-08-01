Balade Surprise Parking Souvigné

Informations pratiques

Souvigné

Balade Surprise

Parking 10 Chemin des Chagnasses Souvigné Deux-Sèvres

Tarif : – – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-13 17:00:00

fin : 2026-08-15

Date(s) :

2026-08-13

Cette balade guidée et théâtralisée, au fil des chemins, vous mènera à la découverte de l’histoire de ce hameau, entre lavoirs, sources, récits et lieux chargés de mémoire. Mêlant la grande Histoire aux petites histoires locales qui ont façonné ce territoire, cette promenade lèvera le voile sur quelques-unes des curiosités et des secrets de Fonfréroux.

Vous pourrez ainsi mettre vos pas dans ceux des huguenots originaires de Souvigné, qui sillonnaient ces contrées entre les XVIᵉ et XVIIIᵉ siècles, et découvrir certains aspects de leur vie quotidienne, leurs espoirs, mais aussi la manière dont certains ont fait face aux persécutions des autorités.

Au détour d’un chemin ou à l’ombre de vieux murs, des personnages surgiront pour vous faire revivre ces pages du passé.

Places limitées sur inscription au 05 49 32 83 16 .

Parking 10 Chemin des Chagnasses Souvigné 79800 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 32 83 16 maison-protestantisme@wanadoo.fr

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English : Balade Surprise

L’événement Balade Surprise Souvigné a été mis à jour le 2026-07-30 par OT Haut Val De Sèvre