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Inauguration du 20ème circuit Trail Les Chemins forestiers de l’Hermitain Souvigné

dimanche 4 octobre 2026 · Souvigné

Inauguration du 20ème circuit Trail Les Chemins forestiers de l’Hermitain Souvigné

Informations pratiques

Début
dimanche 4 octobre 2026
Fin
dimanche 4 octobre 2026
Heure de début
08:00:00
Adresse
Place de la Mairie
Ville
79800 Souvigné
Département
Deux-Sèvres
Tarif

Souvigné

Inauguration du 20ème circuit Trail Les Chemins forestiers de l’Hermitain

Place de la Mairie Souvigné Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-04 08:00:00
fin : 2026-10-04

Date(s) :
2026-10-04

La station Trail Niort Marais poitevin vous invite à participer à l’inauguration du 20ème circuit trail.

Au programme
8H Accueil café
8H15 Discours et consignes de sécurité

Deux distances au choix
8H30 Départ découverte sur le 29 km
9H Départ découverte sur le 13 km.

Evènement gratuit.   .

Place de la Mairie Souvigné 79800 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 24 18 79  stationdetrail@niortmaraispoitevin.com

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English : Inauguration du 20ème circuit Trail Les Chemins forestiers de l’Hermitain

L’événement Inauguration du 20ème circuit Trail Les Chemins forestiers de l’Hermitain Souvigné a été mis à jour le 2026-07-17 par OT Haut Val De Sèvre

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