Inauguration du 20ème circuit Trail Les Chemins forestiers de l’Hermitain Souvigné
dimanche 4 octobre 2026 · Souvigné
Informations pratiques
Souvigné
Inauguration du 20ème circuit Trail Les Chemins forestiers de l’Hermitain
Place de la Mairie Souvigné Deux-Sèvres
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-04 08:00:00
fin : 2026-10-04
Date(s) :
2026-10-04
La station Trail Niort Marais poitevin vous invite à participer à l’inauguration du 20ème circuit trail.
Au programme
8H Accueil café
8H15 Discours et consignes de sécurité
Deux distances au choix
8H30 Départ découverte sur le 29 km
9H Départ découverte sur le 13 km.
Evènement gratuit. .
Place de la Mairie Souvigné 79800 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 24 18 79 stationdetrail@niortmaraispoitevin.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Inauguration du 20ème circuit Trail Les Chemins forestiers de l’Hermitain
L’événement Inauguration du 20ème circuit Trail Les Chemins forestiers de l’Hermitain Souvigné a été mis à jour le 2026-07-17 par OT Haut Val De Sèvre