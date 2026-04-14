Visite animée Gestes d’Autrefois Musée de la vie rurale et de la coiffe Souvigné
Visite animée Gestes d’Autrefois Musée de la vie rurale et de la coiffe Souvigné dimanche 2 août 2026.
Souvigné
Visite animée Gestes d’Autrefois
Musée de la vie rurale et de la coiffe 1 Place du Prieuré Souvigné Deux-Sèvres
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-02 14:00:00
fin : 2026-08-02 18:30:00
Date(s) :
2026-08-02
Venez découvrir le travail des dentelières, la fabrication du beurre, le tressage des cordes… Participez à la grande lessive annuelle qui vous mènera au lavoir. Le four à bois du musée cuira les tartes aux fruits de saison. (Part offerte aux visiteurs.)
Animation musicale par le groupe du Chaboussant. .
Musée de la vie rurale et de la coiffe 1 Place du Prieuré Souvigné 79800 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 76 02 37 info@musee-souvigne.com
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English : Visite animée Gestes d’Autrefois
L’événement Visite animée Gestes d’Autrefois Souvigné a été mis à jour le 2026-04-14 par OT Haut Val De Sèvre
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