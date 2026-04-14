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Visite animée Gestes d’Autrefois Musée de la vie rurale et de la coiffe Souvigné

Visite animée Gestes d’Autrefois Musée de la vie rurale et de la coiffe Souvigné

Visite animée Gestes d’Autrefois Musée de la vie rurale et de la coiffe Souvigné dimanche 2 août 2026.

Lieu : Musée de la vie rurale et de la coiffe

Adresse : 1 Place du Prieuré

Ville : 79800 Souvigné

Département : Deux-Sèvres

Début : dimanche 2 août 2026

Fin : dimanche 2 août 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif :

Souvigné

Visite animée Gestes d’Autrefois

Musée de la vie rurale et de la coiffe 1 Place du Prieuré Souvigné Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-02 14:00:00
fin : 2026-08-02 18:30:00

Date(s) :
2026-08-02

Venez découvrir le travail des dentelières, la fabrication du beurre, le tressage des cordes… Participez à la grande lessive annuelle qui vous mènera au lavoir. Le four à bois du musée cuira les tartes aux fruits de saison. (Part offerte aux visiteurs.)

Animation musicale par le groupe du Chaboussant.   .

Musée de la vie rurale et de la coiffe 1 Place du Prieuré Souvigné 79800 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 76 02 37  info@musee-souvigne.com

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English : Visite animée Gestes d’Autrefois

L’événement Visite animée Gestes d’Autrefois Souvigné a été mis à jour le 2026-04-14 par OT Haut Val De Sèvre

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