Brocante de Souvigné Souvigné
Brocante de Souvigné Souvigné dimanche 28 juin 2026.
Souvigné
Brocante de Souvigné
Rue des Écoles Souvigné Indre-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-28
fin : 2026-06-28
Date(s) :
2026-06-28
Brocante Souvigné 28 juin
Buvette et restauration
Kebab et crêpes
Animations enfants
Sur place
Brocante Souvigné 28 juin
Buvette et restauration
Kebab et crêpes
Animations enfants
Sur place .
Rue des Écoles Souvigné 37330 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 26 18 64 35 ape.souvigne@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Brocante Souvigné June 28
Refreshments and catering
Kebab and crêpes
Children’s entertainment
On the spot
L’événement Brocante de Souvigné Souvigné a été mis à jour le 2026-05-15 par OFFICE DE TOURISME TOURAINE NATURE