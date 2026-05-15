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Brocante de Souvigné Souvigné

Brocante de Souvigné Souvigné

Brocante de Souvigné Souvigné dimanche 28 juin 2026.

Adresse : Rue des Écoles

Ville : 37330 Souvigné

Département : Indre-et-Loire

Début : dimanche 28 juin 2026

Fin : dimanche 28 juin 2026

Tarif :

Souvigné

Brocante de Souvigné

Rue des Écoles Souvigné Indre-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-28
fin : 2026-06-28

Date(s) :
2026-06-28

Brocante Souvigné 28 juin

Buvette et restauration
Kebab et crêpes
Animations enfants
Sur place
Brocante Souvigné 28 juin

Buvette et restauration
Kebab et crêpes
Animations enfants
Sur place   .

Rue des Écoles Souvigné 37330 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 26 18 64 35  ape.souvigne@gmail.com

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English :

Brocante Souvigné June 28

Refreshments and catering
Kebab and crêpes
Children’s entertainment
On the spot

L’événement Brocante de Souvigné Souvigné a été mis à jour le 2026-05-15 par OFFICE DE TOURISME TOURAINE NATURE

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