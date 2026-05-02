Souvigné

Visite Guidée Musée de la vie rurale et de la coiffe

Rue du Prieuré Souvigné Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-03 14:30:00

fin : 2026-09-30 18:30:00

Date(s) :

2026-07-03

Un musée de village qui puise son authenticité au cœur du Poitou protestant.

Poussez ses portes, des guides passionnés, attachés à faire revivre le quotidien de nos paysans au 19e siècle, mèneront vos pas à travers les 7 salles d’un prieuré du 15e siècle.

De l’intérieur paysans à l’espace des vanneries, du fournil à l’écurie avec ses outils de la terre, de la grange à lessive et son exposition sur le travail du chanvre, jusqu’à la salle des coiffes et costumes traditionnels, chaque objet s’anime et vous plonge dans la vie d’autrefois.

Visite guidée les samedis, dimanches et jours fériés.

2026 Nouvelle exposition temporaire L’enfance d’autrefois objets et vêtements, de 1860 à 1940. .

Rue du Prieuré Souvigné 79800 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 76 02 37 info@musee-souvigne.com

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English :

L’événement Visite Guidée Musée de la vie rurale et de la coiffe Souvigné a été mis à jour le 2026-05-02 par OT Haut Val De Sèvre