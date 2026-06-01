Découverte du patrimoine pèlebois du XIXe siècle, Musée de la vie rurale et de la coiffe, Souvigné

Découverte du patrimoine pèlebois du XIXe siècle 19 et 20 septembre Musée de la vie rurale et de la coiffe Deux-Sèvres

Tarif préférentiel. Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00

Visite guidée du prieuré du XVe siècle, à la découverte des costumes et coiffes ainsi que des objets du quotidien des paysans pèlebois au XIXe siècle.

Une exposition temporaire sera également présentée dans le temple tréflé datant de 1870.

Musée de la vie rurale et de la coiffe 1 place du prieuré, 79800 Souvigné Souvigné 79800 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine 05 49 76 02 37 http://www.musee-souvigne.com Dans un prieuré datant du XVe siècle, laissez-vous guider à travers le temps et découvrez les objets du quotidien et les gestes d’autrefois dans nos 7 salles d’exposition.

Plongez dans l’intérieur paysan du XIXe siècle, explorez l’espace dédié aux vanneries traditionnelles, admirez la salle des broderies, contemplez les coiffes et costumes traditionnels dans notre salle dédiée, découvrez la grange à lessive, le fournil ainsi que l’écurie avec ses objets liés à la vie rurale.

La balade à travers le prieuré vous mènera également à travers notre pays de Pèlebois, où vous pourrez découvrir les cimetières nichés au coin des champs.

Visite guidée du prieuré du XVe siècle, à la découverte des costumes et coiffes ainsi que des objets du quotidien des paysans pèlebois au XIXe siècle.

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