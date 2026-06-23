Balade théâtralisée Comédie Française Villa Arnaga Cambo-les-Bains
Balade théâtralisée Comédie Française Villa Arnaga Cambo-les-Bains mardi 14 juillet 2026.
Cambo-les-Bains
Balade théâtralisée Comédie Française
Villa Arnaga Route du Docteur Camino Cambo-les-Bains Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14 10:30:00
fin : 2026-07-14 11:20:00
Date(s) :
2026-07-14 2026-07-21 2026-07-28
La balade théâtralisée, mise en scène par les acteurs de la Compagnie Irrinigar, emmène à la découverte des oeuvres de la Comédie française.
Pour toute la famille.
Nombre de places limité. Réservation obligatoire.
Se présenter une bonne demi-heure avant le début des représentations. .
Villa Arnaga Route du Docteur Camino Cambo-les-Bains 64250 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 29 83 92 contact@arnaga.fr
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English : Balade théâtralisée Comédie Française
L’événement Balade théâtralisée Comédie Française Cambo-les-Bains a été mis à jour le 2026-06-23 par OT Cambo les Bains
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