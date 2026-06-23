Balade théâtralisée Comédie Française Villa Arnaga Cambo-les-Bains

Cambo-les-Bains

Balade théâtralisée Comédie Française

Villa Arnaga Route du Docteur Camino Cambo-les-Bains Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-14 10:30:00

fin : 2026-07-14 11:20:00

Date(s) :

2026-07-14 2026-07-21 2026-07-28

La balade théâtralisée, mise en scène par les acteurs de la Compagnie Irrinigar, emmène à la découverte des oeuvres de la Comédie française.

Pour toute la famille.

Nombre de places limité. Réservation obligatoire.

Se présenter une bonne demi-heure avant le début des représentations. .

Villa Arnaga Route du Docteur Camino Cambo-les-Bains 64250 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 29 83 92 contact@arnaga.fr

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English : Balade théâtralisée Comédie Française

L’événement Balade théâtralisée Comédie Française Cambo-les-Bains a été mis à jour le 2026-06-23 par OT Cambo les Bains