Balade thermique : comprendre les déperditions de chaleurs des bâtiments La Maison de l’Habitant Nantes
mardi 8 décembre 2026 · La Maison de l'Habitant · Nantes
Informations pratiques
Date et horaire de début et de fin : 2026-12-08 09:00 – 12:00
Gratuit : oui Gratuit sur inscription Tout public
Découvrez la face cachée des façades pour comprendre comment la chaleur s’échappe des habitations. Grâce à une caméra thermique, venez voir les principaux défauts d’isolation (« ponts thermiques ») que l’on peut trouver chez soi. L’occasion d’aborder les choix techniques les plus judicieux pour améliorer la performance énergétique de votre logement.Balade animée par France Rénov’Gratuit sur inscription
La Maison de l’Habitant Centre-ville Nantes 44000
02 40 89 30 15 https://metropole.nantes.fr/maison-habitant contact@adil44.fr 02 40 89 30 15 https://ypl.me/SLp
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