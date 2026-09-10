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Balade thermique : comprendre les déperditions de chaleurs des bâtiments La Maison de l’Habitant Nantes

mardi 8 décembre 2026 · La Maison de l'Habitant · Nantes

Balade thermique : comprendre les déperditions de chaleurs des bâtiments La Maison de l’Habitant Nantes

Informations pratiques

Début
mardi 8 décembre 2026
Fin
mardi 8 décembre 2026
Heure de début
09:00
Lieu
La Maison de l'Habitant
Adresse
12 Rue Président Edouard Herriot
Ville
44000 Nantes
Département
Loire-Atlantique
Tarif
Gratuit sur inscription

Date et horaire de début et de fin : 2026-12-08 09:00 – 12:00
Gratuit : oui Gratuit sur inscription Tout public 

Découvrez la face cachée des façades pour comprendre comment la chaleur s’échappe des habitations. Grâce à une caméra thermique, venez voir les principaux défauts d’isolation (« ponts thermiques ») que l’on peut trouver chez soi. L’occasion d’aborder les choix techniques les plus judicieux pour améliorer la performance énergétique de votre logement.Balade animée par France Rénov’Gratuit sur inscription

La Maison de l’Habitant Centre-ville Nantes 44000
02 40 89 30 15 https://metropole.nantes.fr/maison-habitant contact@adil44.fr 02 40 89 30 15 https://ypl.me/SLp


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