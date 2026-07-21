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Balade urbaine à Bordeaux : « Itinéraire des diversités » Bordeaux Centre (RDV communiqué à l’inscription) Bordeaux

samedi 19 septembre 2026 · Bordeaux Centre (RDV communiqué à l'inscription) · Bordeaux

Balade urbaine à Bordeaux : « Itinéraire des diversités » Bordeaux Centre (RDV communiqué à l’inscription) Bordeaux

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Bordeaux Centre (RDV communiqué à l'inscription)
Adresse
Place de la bourse
Ville
Bordeaux

Balade urbaine à Bordeaux : « Itinéraire des diversités » Bordeaux Centre (RDV communiqué à l’inscription) Bordeaux Samedi 19 septembre, 14h45

Des balades culturelles hors des sentiers battus pour (re)découvrir les quartiers méconnus de la Métropole à travers le regard d’habitants éloignés de l’emploi, dans une démarche d’insertion pro.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-09-19T14:45:00.000+02:00
Fin : 2026-09-19T16:15:00.000+02:00

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Bordeaux Centre (RDV communiqué à l’inscription) Place de la bourse Bordeaux


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