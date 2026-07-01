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Balade urbaine à Grand Parc : « Un quartier aux 1001 facettes », Grand Parc, Bordeaux

samedi 19 septembre 2026 · Grand Parc · Bordeaux

Balade urbaine à Grand Parc : « Un quartier aux 1001 facettes », Grand Parc, Bordeaux

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Grand Parc
Adresse
33000 Bordeaux
Ville
33000 Bordeaux
Département
Gironde
Tarif
Sur inscription. Jauge : 12 personnes max. Durée : 1h30. Lieu de départ communiqué à l'inscription. Participation libre.

Balade urbaine à Grand Parc : « Un quartier aux 1001 facettes » Samedi 19 septembre, 10h00 Grand Parc Gironde

Sur inscription. Jauge : 12 personnes max. Durée : 1h30. Lieu de départ communiqué à l’inscription. Participation libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00

Terre de diversité, terre de verticalité… Entre vertige des façades et verdure surprenante, Frédéric vous invite à dépasser le labyrinthe des tours et à cheminer dans ses sentiers arborés.
Partez à la rencontre de toutes celles et ceux qui font vivre cette ville dans la ville, ce village tout en hauteur, à quelques encablures du Triangle d’Or. Un recoin méconnu et verdoyant d’un Bordeaux trop souvent contourné !
Dans le cadre d’une balade commandée par Aquitanis, les éclaireurs vous feront également découvrir le parc social Aquitanis.

Grand Parc 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Bordeaux Centre Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://bordeaux.alternative-urbaine.com/nos-balades-grand-public/ »}]
Terre de diversité, terre de verticalité… Entre vertige des façades et verdure surprenante, Frédéric vous invite à dépasser le labyrinthe des tours et vous emmène cheminer dans ses sentiers arborés.…

©Alternative urbaine

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