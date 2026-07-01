Balade urbaine à Grand Parc : « Un quartier aux 1001 facettes », Grand Parc, Bordeaux
samedi 19 septembre 2026 · Grand Parc · Bordeaux
Informations pratiques
Balade urbaine à Grand Parc : « Un quartier aux 1001 facettes » Samedi 19 septembre, 10h00 Grand Parc Gironde
Sur inscription. Jauge : 12 personnes max. Durée : 1h30. Lieu de départ communiqué à l’inscription. Participation libre.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00
Terre de diversité, terre de verticalité… Entre vertige des façades et verdure surprenante, Frédéric vous invite à dépasser le labyrinthe des tours et à cheminer dans ses sentiers arborés.
Partez à la rencontre de toutes celles et ceux qui font vivre cette ville dans la ville, ce village tout en hauteur, à quelques encablures du Triangle d’Or. Un recoin méconnu et verdoyant d’un Bordeaux trop souvent contourné !
Dans le cadre d’une balade commandée par Aquitanis, les éclaireurs vous feront également découvrir le parc social Aquitanis.
Grand Parc 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Bordeaux Centre Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://bordeaux.alternative-urbaine.com/nos-balades-grand-public/ »}]
Terre de diversité, terre de verticalité… Entre vertige des façades et verdure surprenante, Frédéric vous invite à dépasser le labyrinthe des tours et vous emmène cheminer dans ses sentiers arborés.…
©Alternative urbaine
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