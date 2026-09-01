Balade urbaine à vélo Vélorution Médiathèque Simone de Beauvoir Espace Ephemere Romans-sur-Isère

Informations pratiques

Romans-sur-Isère

Balade urbaine à vélo Vélorution

Médiathèque Simone de Beauvoir Espace Ephemere 20 rue de la Republique Romans-sur-Isère Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-30 15:30:00

fin : 2026-09-30 16:00:00

Date(s) :

2026-09-30

Balade urbaine avec l’association A pinces et à vélo .

Un p’tit tour dans les rues pour changer la ville.

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Médiathèque Simone de Beauvoir Espace Ephemere 20 rue de la Republique Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 72 79 70 mediatheque.beauvoir@valenceromansagglo.fr

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English :

An urban walk with the organization A pinces et %E0 v%E9lo.

A little stroll through the streets to change the city.

L’événement Balade urbaine à vélo Vélorution Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2026-08-18 par Valence Romans Tourisme