Balade urbaine à vélo Vélorution Médiathèque Simone de Beauvoir Espace Ephemere Romans-sur-Isère
mercredi 30 septembre 2026 · Médiathèque Simone de Beauvoir Espace Ephemere · Romans-sur-Isère
Informations pratiques
Romans-sur-Isère
Balade urbaine à vélo Vélorution
Médiathèque Simone de Beauvoir Espace Ephemere 20 rue de la Republique Romans-sur-Isère Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-30 15:30:00
fin : 2026-09-30 16:00:00
Date(s) :
2026-09-30
Balade urbaine avec l’association A pinces et à vélo .
Un p’tit tour dans les rues pour changer la ville.
.
Médiathèque Simone de Beauvoir Espace Ephemere 20 rue de la Republique Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 72 79 70 mediatheque.beauvoir@valenceromansagglo.fr
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English :
An urban walk with the organization A pinces et %E0 v%E9lo.
A little stroll through the streets to change the city.
L’événement Balade urbaine à vélo Vélorution Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2026-08-18 par Valence Romans Tourisme
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