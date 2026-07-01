Balade urbaine aux Capucins : « Voyage dans le cœur battant de Bordeaux », Quartier des capucins, Bordeaux

Informations pratiques

Balade urbaine aux Capucins : « Voyage dans le cœur battant de Bordeaux » Dimanche 20 septembre, 15h00 Quartier des capucins Gironde

Sur inscription. Jauge : 12 personnes max. Durée : 1h30. Lieu de départ communiqué à l’inscription. Participation libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

Camille et Milan vous invitent à traverser l’histoire visible et invisible du quartier Marne-Capucins.

Des figures iconiques aux anonymes oubliés, des lieux en mutation aux mémoires enfouies, découvrez un quartier aux multiples visages, guidé par la parole curieuse, riche et précise de deux éclaireurs passionnés.

Une balade pour voir autrement ce que l’on croyait connaître.

Dans le cadre d’une balade commandée par Aquitanis, les éclaireurs vous feront également découvrir le parc social Aquitanis.

Quartier des capucins 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Bordeaux Centre Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://bordeaux.alternative-urbaine.com/nos-balades-grand-public/ »}]

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