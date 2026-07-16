Atelier créatif récup’ sur le thème des fleurs, Relais Tauzin, Bordeaux
jeudi 23 juillet 2026 · Relais Tauzin · Bordeaux
Informations pratiques
Atelier créatif récup’ sur le thème des fleurs Jeudi 23 juillet, 10h30 Relais Tauzin Gironde
Gratuit – Sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-23T10:30:00+02:00 – 2026-07-23T12:00:00+02:00
Fin : 2026-07-23T10:30:00+02:00 – 2026-07-23T12:00:00+02:00
Sur la thématique des fleurs, cet atelier créatif utilise de la récupération, pour un moment parent-enfant ludique et écoresponsable ! Dans le cadre de Quartier d’été
Relais Tauzin 7 rue du Tauzin 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Médoquine Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.letauzin.com/agenda/agenda-tauzin/atelier-creatif-recup-8195691 »}]
Un atelier parent-enfant
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