Atelier créatif récup’ sur le thème des fleurs, Relais Tauzin, Bordeaux

Informations pratiques

Atelier créatif récup’ sur le thème des fleurs Jeudi 23 juillet, 10h30 Relais Tauzin Gironde

Gratuit – Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-23T10:30:00+02:00 – 2026-07-23T12:00:00+02:00

Fin : 2026-07-23T10:30:00+02:00 – 2026-07-23T12:00:00+02:00

Sur la thématique des fleurs, cet atelier créatif utilise de la récupération, pour un moment parent-enfant ludique et écoresponsable ! Dans le cadre de Quartier d’été

Relais Tauzin 7 rue du Tauzin 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Médoquine Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.letauzin.com/agenda/agenda-tauzin/atelier-creatif-recup-8195691 »}]

Un atelier parent-enfant