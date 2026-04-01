Château-Renard

Balade urbaine

57 Place de L Hôtel de ville Château-Renard Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-30 17:00:00

fin : 2026-04-30

Date(s) :

2026-04-30

Dans le cadre de la révision du Plan de Valorisation de l’Architecture et du Patrimoine du Site Patrimonial Remarquable, la 3CBO vous invite à une balade urbaine au coeur du bourg avec l’Architecte des Bâtiments de France et les élus, pour (re)découvrir le patrimoine de Château-Renard.

Dans le cadre de la révision du Plan de Valorisation de l’Architecture et du Patrimoine du Site Patrimonial Remarquable, la 3CBO vous invite à une balade urbaine au coeur du bourg avec l’Architecte des Bâtiments de France et les élus, pour (re)découvrir le patrimoine de Château-Renard et contribuer à l’avenir du cadre de vie de la commune. .

57 Place de L Hôtel de ville Château-Renard 45220 Loiret Centre-Val de Loire urbanisme@3cbo.fr

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English :

As part of the revision of the Plan de Valorisation de l’Architecture et du Patrimoine du Site Patrimonial Remarquable, the 3CBO invites you to join the Architecte des Bâtiments de France and local councillors on an urban stroll through the heart of the village, to (re)discover the heritage of Châte

L’événement Balade urbaine Château-Renard a été mis à jour le 2026-04-09 par OT 3CBO