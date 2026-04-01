Balade urbaine Château-Renard
Balade urbaine Château-Renard jeudi 30 avril 2026.
Château-Renard
Balade urbaine
57 Place de L Hôtel de ville Château-Renard Loiret
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-30 17:00:00
fin : 2026-04-30
Date(s) :
2026-04-30
Dans le cadre de la révision du Plan de Valorisation de l’Architecture et du Patrimoine du Site Patrimonial Remarquable, la 3CBO vous invite à une balade urbaine au coeur du bourg avec l’Architecte des Bâtiments de France et les élus, pour (re)découvrir le patrimoine de Château-Renard.
Dans le cadre de la révision du Plan de Valorisation de l’Architecture et du Patrimoine du Site Patrimonial Remarquable, la 3CBO vous invite à une balade urbaine au coeur du bourg avec l’Architecte des Bâtiments de France et les élus, pour (re)découvrir le patrimoine de Château-Renard et contribuer à l’avenir du cadre de vie de la commune. .
57 Place de L Hôtel de ville Château-Renard 45220 Loiret Centre-Val de Loire urbanisme@3cbo.fr
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English :
As part of the revision of the Plan de Valorisation de l’Architecture et du Patrimoine du Site Patrimonial Remarquable, the 3CBO invites you to join the Architecte des Bâtiments de France and local councillors on an urban stroll through the heart of the village, to (re)discover the heritage of Châte
L’événement Balade urbaine Château-Renard a été mis à jour le 2026-04-09 par OT 3CBO
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