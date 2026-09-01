Balade urbaine & concertation Réinventons ensemble Le cours Négrel Féraud Salle du Cigalon Roquevaire

Informations pratiques

Roquevaire

Balade urbaine & concertation Réinventons ensemble Le cours Négrel Féraud

Samedi 12 septembre 2026 à partir de 9h30. Salle du Cigalon 30 rue Sainte-Anne Roquevaire Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12 09:30:00

fin : 2026-09-12

Date(s) :

2026-09-12

Habitants de Roquevaire, venez partager votre vécu, votre regard et vos idées pour imaginer les futurs possibles lors de cette balade urbaine et concertation.

Cet événement s’inscrit dans l’accompagnement proposé par le Parc naturel régional de la Sainte Baume dans le cadre de la renaturation des villes et villages. Vous souhaitez en savoir plus ? Rendez-vous sur la page dédiée https://www.pnr-saintebaume.fr/en-actions/paysages-amenagement-et-urbanisme/renaturation-des-villes-et-villages/



Réservation obligatoire avant le 9 septembre ! .

Salle du Cigalon 30 rue Sainte-Anne Roquevaire 13360 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 72 35 22 perrine.arfaux@pnr-saintebaume.fr

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English :

Residents of Roquevaire, come share your experiences, perspectives, and ideas to envision possible futures during this urban walk and community consultation.

L’événement Balade urbaine & concertation Réinventons ensemble Le cours Négrel Féraud Roquevaire a été mis à jour le 2026-08-28 par Parc naturel régional de la Sainte-Baume