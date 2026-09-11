Balade urbaine : de Chanzy au Jardin des Plantes, CAUE de la Sarthe, Le Mans

Informations pratiques

Balade urbaine : de Chanzy au Jardin des Plantes Samedi 19 septembre, 14h00 CAUE de la Sarthe Sarthe

Limité à 20 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

Le patrimoine du XXe siècle, encore souvent méconnu, constitue pourtant une richesse remarquable. Parfois reconnu et labellisé par le Ministère de la Culture, il est bien représenté en Sarthe à travers de nombreuses réalisations architecturales emblématiques. Le CAUE s’attache, chaque année, à mettre en lumière ces œuvres à l’occasion des Journées européennes du patrimoine.

Le thème de cette édition — « Patrimoine en péril : raviver, résister, réinventer » — rappelle toutefois l’importance de préserver cet héritage. Il offre au CAUE l’opportunité de valoriser des réalisations marquantes ayant traversé le temps, mais aussi de rendre hommage à des édifices aujourd’hui disparus, en croisant regard historique et démarche pédagogique.

Sur le chemin :

Ancien site de la Cité administrative

Ancien site de l’Agence Nationale pour l’Emploi

Ancien site du Crédit Agricole Maine Anjou

Résidence du Parc

Sur inscription, pensez à vous équiper de chaussures confortables et de quoi vous hydrater

CAUE de la Sarthe 1 rue de la mariette Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire https://www.caue-sarthe.com/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.caue-sarthe.com/ »}]

Le patrimoine du XXe siècle, encore souvent méconnu, constitue pourtant une richesse remarquable. Parfois reconnu et labellisé par le Ministère de la Culture, il est bien représenté en Sarthe à de Le…

© CAUE 72