Balade urbaine : de Chanzy au Jardin des Plantes, CAUE de la Sarthe, Le Mans
samedi 19 septembre 2026 · CAUE de la Sarthe · Le Mans
Informations pratiques
Balade urbaine : de Chanzy au Jardin des Plantes Samedi 19 septembre, 14h00 CAUE de la Sarthe Sarthe
Limité à 20 personnes
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00
Le patrimoine du XXe siècle, encore souvent méconnu, constitue pourtant une richesse remarquable. Parfois reconnu et labellisé par le Ministère de la Culture, il est bien représenté en Sarthe à travers de nombreuses réalisations architecturales emblématiques. Le CAUE s’attache, chaque année, à mettre en lumière ces œuvres à l’occasion des Journées européennes du patrimoine.
Le thème de cette édition — « Patrimoine en péril : raviver, résister, réinventer » — rappelle toutefois l’importance de préserver cet héritage. Il offre au CAUE l’opportunité de valoriser des réalisations marquantes ayant traversé le temps, mais aussi de rendre hommage à des édifices aujourd’hui disparus, en croisant regard historique et démarche pédagogique.
Sur le chemin :
Ancien site de la Cité administrative
Ancien site de l’Agence Nationale pour l’Emploi
Ancien site du Crédit Agricole Maine Anjou
Résidence du Parc
Sur inscription, pensez à vous équiper de chaussures confortables et de quoi vous hydrater
CAUE de la Sarthe 1 rue de la mariette Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire https://www.caue-sarthe.com/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.caue-sarthe.com/ »}]
Le patrimoine du XXe siècle, encore souvent méconnu, constitue pourtant une richesse remarquable. Parfois reconnu et labellisé par le Ministère de la Culture, il est bien représenté en Sarthe à de Le…
© CAUE 72
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