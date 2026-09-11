Balade urbaine : de Courboulay à l’Autogare, balade urbaine, Le Mans

Informations pratiques

Balade urbaine : de Courboulay à l’Autogare Samedi 19 septembre, 09h30 balade urbaine Sarthe

Limité à 20 personnes, pensez à vous équiper de chaussures confortables et de quoi vous hydrater

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Le patrimoine du XXe siècle, encore souvent méconnu, constitue pourtant une richesse remarquable. Parfois reconnu et labellisé par le Ministère de la Culture, il est bien représenté en Sarthe à travers de nombreuses réalisations architecturales emblématiques. Le CAUE s’attache, chaque année, à mettre en lumière ces œuvres à l’occasion des Journées européennes du patrimoine.

Le thème de cette édition — « Patrimoine en péril : raviver, résister, réinventer » — rappelle toutefois l’importance de préserver cet héritage. Il offre au CAUE l’opportunité de valoriser des réalisations marquantes ayant traversé le temps, mais aussi de rendre hommage à des édifices aujourd’hui disparus, en croisant regard historique et démarche pédagogique.

Sur le chemin :

Ancien site de la gare des tramways et de la Caisse Primaire de la Sécurité Sociale de la Sarthe

Résidence Etudiante – Central téléphonique

Ancien site des halles commerciales

Immeuble de logements (3ème opération)

Direction de la Solidarité départementale – Office départemental d’HLM (+ Visite intérieure du bâtiment)

Maison des syndicats et des associations – Bourse du travail

Autogare

balade urbaine 2 Rue Paul Courboulay, Le Mans Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.caue-sarthe.com/jep-2026-balades/ »}]

Le patrimoine du XXe siècle, encore souvent méconnu, constitue pourtant une richesse remarquable. Parfois reconnu et labellisé par le Ministère de la Culture, il est bien représenté en Sarthe à de Le…

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