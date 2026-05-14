Balade urbaine Duo à deux voix à l’oppidum de Verduron De l’école de Verduron dans le 15e arr. à l’oppidum de Verduron Centre Bourse Marseille 1er Arrondissement
Balade urbaine Duo à deux voix à l’oppidum de Verduron De l’école de Verduron dans le 15e arr. à l’oppidum de Verduron Centre Bourse Marseille 1er Arrondissement vendredi 12 juin 2026.
Marseille 1er Arrondissement
Balade urbaine Duo à deux voix à l’oppidum de Verduron De l’école de Verduron dans le 15e arr. à l’oppidum de Verduron
Vendredi 12 juin 2026 de 17h30 à 19h30.
Dimanche 14 juin 2026 de 10h à 12h. Centre Bourse 2 rue Henri Barbusse Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-12 17:30:00
fin : 2026-06-12 19:30:00
Date(s) :
2026-06-12 2026-06-14
Balades urbaines avec le Musée d’Histoire de Marseille (MHM).
Balade dans le quartier de Verduron, depuis l’école élémentaire, patrimoine XXe siècle jusqu’à l’oppidum celtique, village fortifié du IIIe av. J.C. Une visite proposée par Nathalie Cazals, archéologue pour une lecture du territoire et une approche archéologique du site, accompagnée de chants lyriques de l’artiste Charly Keita, depuis l’une des plus belles vues sur la rade de Marseille.
Par Nathalie Cazals, anthropologue, association Traverses.
En partenariat avec le Musée d’Histoire de Marseille.
Journées Européennes de l’Archéologie (JEA)
• Tout public
• SUR RÉSERVATION Jauge limitée à 30 personnes. Indiquez nom, e-mail et nombre de personnes (max. 2 par inscription) traverses.contact@gmail.com Inscription validée uniquement après réponse de l’organisateur (demande ne vaut pas inscription définitive)
• RDV École de Verduron Haut, vers le 69 boulevard Marius Brémond 13015 Marseille (Bus B2 arrêt Saint-Antoine Collet Bus 89 arrêt Octroi Bus 97 arrêt Bourrely Dramard, puis 15 min de marche) .
Centre Bourse 2 rue Henri Barbusse Marseille 1er Arrondissement 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
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English :
Urban strolls with the Musée d’Histoire de Marseille (MHM).
L’événement Balade urbaine Duo à deux voix à l’oppidum de Verduron De l’école de Verduron dans le 15e arr. à l’oppidum de Verduron Marseille 1er Arrondissement a été mis à jour le 2026-05-12 par Ville de Marseille
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