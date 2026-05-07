Archéochrono Âge du fer Centre Bourse Marseille 1er Arrondissement

Marseille 1er Arrondissement

Archéochrono Âge du fer

Du mardi 9 au dimanche 14 juin 2026.

Du mardi au dimanche de 9h à 18h. Centre Bourse 2 rue Henri Barbusse Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-09

fin : 2026-06-14

Date(s) :

2026-06-09

Rendez-vous au Musée d’Histoire de Marseille pour découvrir cette exposition du 9 au 14 juin.

Qui sont les gaulois ? Fini le cliché du paysan moustachu qui arpente sa forêt ainsi que celui, tenace, du guerrier à la résistance farouche ! L’archéologie préventive permet désormais de mieux connaître la complexité de la civilisation celtique qui, entre 800 et 51 avant J.-C., s’étendait sur une grande partie du territoire actuel de la France.Une riche culture, une organisation sociale structurée, une remarquable habileté technique, un réseau commercial gigantesque… Voici le portrait que l’archéologie dresse des peuples gaulois. En quatre étapes, l’exposition offre un aperçu des principales caractéristiques de cette civilisation une société à la composition variée, faite d’artisans d’exception, de cavaliers redoutables, d’élites fortunées, de savants, de marchands ; des groupes fonctionnant en réseau, grâce à un territoire organisé, parsemé de villages et parcouru d’un dense système de voies de terre et d’eau ; une économie de premier ordre liée à des productions artisanales et alimentaires uniques destinées à la consommation et à l’exportation ; et enfin une virtuosité technique, celle du travail du fer, dont l’archéologie met au jour de nombreux témoignages.



En partenariat avec l’Institut National de Recherches Archéologiques Préventives (INRAP) et le Musée d’Histoire de Marseille.



Tout public

Visite libre sans réservation





► Afin d’être certain(e) de pouvoir bénéficier de la visite complète de toutes nos salles d’exposition, nous vous invitons à contacter le Musée avant votre visite.



► Afin de favoriser l’accès à la culture pour toutes et tous, la Ville de Marseille rend gratuit l’accès aux expositions temporaires le premier jour de leur ouverture ainsi que chaque premier dimanche du mois.



► Toutes les visites et activités autour de l’exposition sont disponibles sur le site musees.marseille.fr .

Centre Bourse 2 rue Henri Barbusse Marseille 1er Arrondissement 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

Visit the Musée d?Histoire de Marseille to discover this exhibition from June 9 to 14.

L’événement Archéochrono Âge du fer Marseille 1er Arrondissement a été mis à jour le 2026-05-07 par Ville de Marseille