Restituer Marseille à travers les siècles Centre Bourse Marseille 1er Arrondissement
Restituer Marseille à travers les siècles Centre Bourse Marseille 1er Arrondissement jeudi 11 juin 2026.
Marseille 1er Arrondissement
Restituer Marseille à travers les siècles
Jeudi 11 juin 2026 à partir de 18h. Centre Bourse 2 rue Henri Barbusse Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-11 18:00:00
fin : 2026-06-11
Date(s) :
2026-06-11
Rendez-vous au Musée d’Histoire de Marseille (MHM) pour la conférence Restituer Marseille à travers les siècles .
En décembre 2025, cinq images de Marseille, réalisées par Jean-Claude Golvin, ont pris place dans le jardin Saint-Nicolas (7e arrondissement). Ces vues offrent des restitutions de la ville à cinq époques de son histoire dans l’Antiquité grecque, dans l’Empire romain, dans l’Antiquité tardive, à l’époque médiévale et à l’époque moderne. Ces images sont le résultat d’un important travail collaboratif qui a réuni autour de Jean-Claude Golvin, des archéologues et des historiens, spécialistes de Marseille. La conférence propose de revenir sur la conception de ces œuvres qui se placent à la frontière entre travail scientifique et restitution artistique.
Avec Jean-Claude Golvin, artiste-architecte, Marc Bouiron, directeur scientifique et technique à l’Institut National de Recherches Archéologiques Préventives (INRAP), et Laura Rohaut, archéologue chargée d’étude au Musée d’Histoire de Marseille au pôle archéologie
Journées Européennes de l’Archéologie (JEA)
• Tout public
• Entrée libre à l’auditorium du musée dans la limite des places disponibles .
Centre Bourse 2 rue Henri Barbusse Marseille 1er Arrondissement 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
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English :
Join us at the Musée d’Histoire de Marseille (MHM) for the conference Restituting Marseille through the centuries .
L’événement Restituer Marseille à travers les siècles Marseille 1er Arrondissement a été mis à jour le 2026-05-07 par Ville de Marseille
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