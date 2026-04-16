Les apéros du bateau Quai des Belges Marseille 1er Arrondissement

Marseille 1er Arrondissement

Les apéros du bateau

Dimanche 7 juin 2026 de 19h à 22h30.

Dimanche 14 juin 2026 de 19h à 22h30.

Dimanche 21 juin 2026 de 19h à 22h30.

Dimanche 5 juillet 2026 de 19h à 22h30.

Dimanche 12 juillet 2026 de 19h à 22h30.

Mardi 14 juillet 2026 de 19h à 23h30.

Dimanche 19 juillet 2026 de 19h à 22h30.

Dimanche 26 juillet 2026 de 19h à 22h30.

Dimanche 2 août 2026 de 19h à 22h30.

Dimanche 9 août 2026 de 19h à 22h30.

Dimanche 16 août 2026 de 19h à 22h30.

Dimanche 23 août 2026 de 19h à 22h30.

Dimanche 30 août 2026 de 19h à 22h30. Quai des Belges En face de la Samaritaine Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 24.5 – 24.5 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07 19:00:00

fin : 2026-06-21 22:30:00

Date(s) :

2026-06-07 2026-06-14 2026-06-21 2026-07-05 2026-07-12 2026-07-14 2026-07-19 2026-07-26 2026-08-02 2026-08-09 2026-08-16 2026-08-23 2026-08-30

Le concept c’est 200 personnes qui prennent l’apéro sur un bateau en contemplant le coucher du soleil avec du live, des D.J’s, des découvertes, des petits plats, des cocktails et du vin qui va bien.

À bord du bateau l’Ilienne, on embarque en face de la Samaritaine (Vieux-Port). Le concept c’est 200 personnes qui prennent l’apéro sur un bateau en contemplant le coucher du soleil avec du live, des D.J’s, des découvertes, des petits plats, des cocktails et du vin qui va bien.



Embarquement à 19h00 sur le bateau l’Ilienne en face de la Samaritaine (quai des Belges), retour sur terre à 22h30





Déroulé type de la soirée

• Embarquement quai des Belges 13001 Marseille devant la Samaritaine à 19h à bord du bateau l’Îlienne (Croisières Marseille Calanques)

• Embarquement 19h00 | Retour à la réalité 22h30

• Parking Q-Park Estienne d’Orves Marseille Place aux Huiles 13001 Marseille

ou parking Indigo Centre Bourse

• Talons déconseillés

• CB OK mais bugs possibles en mer

• Bar et restauration disponibles sur place





La programmation, line-up

7 juin opening guts

14 juin DJ Djel

21 juin spécial fête de la musique

5 juillet Muge feat. Krispiz

12 juillet House party Laure de la Flécher

14 juillet spécial feu d’artifice (départ Mucem)

19 juillet Cookie records

26 juillet spécial Makeda

2 août DJ Faze

9 août Baker party

16 août Yuksek

23 août Say my name

30 août closing .

Quai des Belges En face de la Samaritaine Marseille 1er Arrondissement 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

The concept is for 200 people to enjoy an aperitif on a boat, watching the sunset, with live music, DJs, discoveries, small dishes, cocktails and wine to match.

L’événement Les apéros du bateau Marseille 1er Arrondissement a été mis à jour le 2026-04-09 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille