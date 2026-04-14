BALADE VELO GUIDEE VERS LA CITE MEDIEVALE DE CHAUVIGNY, Bonneuil-Matours, Bonneuil-Matours

BALADE VELO GUIDEE VERS LA CITE MEDIEVALE DE CHAUVIGNY Dimanche 10 mai, 14h00 Bonneuil-Matours Vienne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-10T14:00:00+02:00 – 2026-05-10T18:30:00+02:00

Fin : 2026-05-10T14:00:00+02:00 – 2026-05-10T18:30:00+02:00

Balade guidée par un animateur mobilité velo, technicien cycles , et conseiller expert en velo a assistance electrique.

Au rythme de chacun, une balade entre chemins et petites routes de nos campagnes, longe de vienne , jusqu a la montee vers les chateaux de Chauvigny, le temps d’une pause sur l’envol des aigles et retour. Cylclistes habitués

Pret de velo possibles ( a reserver ) et traditionels ( homme /femme sur disponibilites – a reserver )

Bonneuil-Matours parc de Cremault Bonneuil-Matours 86210 Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 0687564366 »}]

Balade au départ de Bonneuil Matours vers Chauvigny 86300