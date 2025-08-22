De la Vienne à la Ligne Acadienne Bonneuil-Matours Vienne

De la Vienne à la Ligne Acadienne Vélo de route Difficulté moyenne

Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée, PDIPR De la Vienne à la Ligne Acadienne Place du Commerce 86210 Bonneuil-Matours Vienne Nouvelle-Aquitaine

Durée : Distance : 28000.0 Tarif :

Difficulté moyenne

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : De la Vienne à la Ligne Acadienne

Deutsch : De la Vienne à la Ligne Acadienne

Italiano :

Español : De la Vienne à la Ligne Acadienne

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-11-17 par SIRTAQUI Nouvelle-Aquitaine