De la Vienne à la Ligne Acadienne Bonneuil-Matours Vienne
De la Vienne à la Ligne Acadienne Bonneuil-Matours Vienne vendredi 1 mai 2026.
De la Vienne à la Ligne Acadienne Vélo de route Difficulté moyenne
Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée, PDIPR De la Vienne à la Ligne Acadienne Place du Commerce 86210 Bonneuil-Matours Vienne Nouvelle-Aquitaine
Durée : Distance : 28000.0 Tarif :
Difficulté moyenne
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : De la Vienne à la Ligne Acadienne
Deutsch : De la Vienne à la Ligne Acadienne
Italiano :
Español : De la Vienne à la Ligne Acadienne
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-11-17 par SIRTAQUI Nouvelle-Aquitaine