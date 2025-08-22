Dans la Vallée de la Gartempe Bonneuil-Matours Vienne
Dans la Vallée de la Gartempe Bonneuil-Matours Vienne vendredi 1 mai 2026.
Dans la Vallée de la Gartempe Vélo de route Difficulté moyenne
Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée, PDIPR Dans la Vallée de la Gartempe 14 Boulevard Victor Hugo 86270 Bonneuil-Matours Vienne Nouvelle-Aquitaine
Durée : Distance : 27500.0 Tarif :
Difficulté moyenne
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Dans la Vallée de la Gartempe
Deutsch : Dans la Vallée de la Gartempe
Italiano :
Español : Dans la Vallée de la Gartempe
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-11-17 par SIRTAQUI Nouvelle-Aquitaine