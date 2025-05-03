BALADE VIGNERONNE EN KAYAK Cerbère

BALADE VIGNERONNE EN KAYAK Cerbère samedi 3 mai 2025.

BALADE VIGNERONNE EN KAYAK

Plage Peyrefite Cerbère Pyrénées-Orientales

Tarif : 51 – 51 – 51

Tarif de base plein tarif

Plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-05-03 10:30:00

fin : 2025-08-02 14:00:00

Date(s) :

2025-05-03 2025-05-10 2025-05-17 2025-05-24 2025-05-31 2025-06-07 2025-06-14 2025-06-21 2025-06-28 2025-07-05 2025-07-12 2025-07-19 2025-07-26 2025-08-02 2025-08-09 2025-08-16 2025-08-23 2025-08-30 2025-09-06 2025-09-13

Chaque samedi du 3 mai au 27 septembre Balade vigneronne en kayak, encadrée par Vermeille Kayak et le vigneron de la Cave Tambour.

Dégustation de vins AOP + Embuscade planche de charcuterie et fromage sur une crique !

Activité à partir de 16 ans. Inscription obligatoire, places limitées.

.

Plage Peyrefite Cerbère 66290 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 48 98 00 08

English :

Every Saturday from May 3 to September 27: Kayak wine tour, led by Vermeille Kayak and the Cave Tambour winemaker.

AOP wine tasting + « Ambush » charcuterie and cheese board on a creek!

Minimum age 16. Registration required, places limited.

German :

Jeden Samstag vom 3. Mai bis zum 27. September: Winzerausflug im Kajak, betreut von Vermeille Kayak und dem Winzer der Cave Tambour.

Verkostung von AOP-Weinen + « Embuscade » Wurst- und Käsebrett auf einer Bucht!

Aktivität ab 16 Jahren. Anmeldung erforderlich, begrenzte Plätze.

Italiano :

Ogni sabato dal 3 maggio al 27 settembre: tour in kayak dei vigneti, guidato da Vermeille Kayak e dall’enologo della Cave Tambour.

Degustazione di vini AOP + « Imboscata » con tagliere di salumi e formaggi sul torrente!

Età minima 16 anni. Iscrizione obbligatoria, posti limitati.

Espanol :

Todos los sábados del 3 de mayo al 27 de septiembre: Paseo en kayak por los viñedos, dirigido por Vermeille Kayak y el enólogo de Cave Tambour.

Degustación de vinos AOP + « Emboscada » con tabla de embutidos y quesos en un arroyo

Edad mínima 16 años. Inscripción obligatoria, plazas limitadas.

L’événement BALADE VIGNERONNE EN KAYAK Cerbère a été mis à jour le 2025-08-20 par OTI PYRENEES MEDITERRANEE