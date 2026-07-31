Informations pratiques

Gaillon

Balades en calèche Journées européennes du patrimoine

Château de Gaillon, 6 Allée de l’Ermitage Gaillon Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-09-19

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19

Pour prolonger l’expérience de visite du château de Gaillon, des balades en calèche permettront également de découvrir le site autrement départ à 11h15, 12h, 14h15, 15h, 15h45, 16h30 et 17h15. .

Château de Gaillon, 6 Allée de l’Ermitage Gaillon 27600 Eure Normandie +33 2 32 53 86 40 chateau.gaillon@seine-eure.com

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English : Balades en calèche Journées européennes du patrimoine

L’événement Balades en calèche Journées européennes du patrimoine Gaillon a été mis à jour le 2026-07-31 par Office de Tourisme Seine Eure