Concert Duo cor et flûte traversière Journées européennes du patrimoine Gaillon
dimanche 20 septembre 2026 · Gaillon
Informations pratiques
Gaillon
Concert Duo cor et flûte traversière Journées européennes du patrimoine
Château de Gaillon, 6 Allée de l’Ermitage Gaillon Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 14:30:00
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-20
Le patrimoine se découvre aussi en musique. Le dimanche, le Conservatoire de l’Agglomération Seine-Eure proposera deux concerts au cœur du château avec un duo cor et flûte traversière, réunissant Bruno Peterschmitt et Hélène Cervero-Desforges. .
Château de Gaillon, 6 Allée de l’Ermitage Gaillon 27600 Eure Normandie +33 2 32 53 86 40 chateau.gaillon@seine-eure.com
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English : Concert Duo cor et flûte traversière Journées européennes du patrimoine
L’événement Concert Duo cor et flûte traversière Journées européennes du patrimoine Gaillon a été mis à jour le 2026-07-31 par Office de Tourisme Seine Eure