Informations pratiques

Gaillon

Concert Duo cor et flûte traversière Journées européennes du patrimoine

Château de Gaillon, 6 Allée de l’Ermitage Gaillon Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 14:30:00

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-20

Le patrimoine se découvre aussi en musique. Le dimanche, le Conservatoire de l’Agglomération Seine-Eure proposera deux concerts au cœur du château avec un duo cor et flûte traversière, réunissant Bruno Peterschmitt et Hélène Cervero-Desforges. .

Château de Gaillon, 6 Allée de l’Ermitage Gaillon 27600 Eure Normandie +33 2 32 53 86 40 chateau.gaillon@seine-eure.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Concert Duo cor et flûte traversière Journées européennes du patrimoine

L’événement Concert Duo cor et flûte traversière Journées européennes du patrimoine Gaillon a été mis à jour le 2026-07-31 par Office de Tourisme Seine Eure