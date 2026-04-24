Plounéour-Brignogan-plages

Balades en croquis

Phare de Pontusval Plounéour-Brignogan-plages Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-28 10:00:00

fin : 2026-07-28 16:00:00

Date(s) :

2026-07-28

Découvrez autrement, le temps d’un instant, le littoral du nord Finistère en créant vos propres souvenirs de vacances.

Stage de croquis en extérieur à la journée (de 10h00 à 16h00) adultes/adolescents Matériel fourni crayons, feutres, aquarelle, papier,… Groupe de 6 personnes. Tout niveau.

Je vous accompagne et vous présente les bases de dessin, d’aquarelle et de nombreuses astuces pour croquer les côtes bretonnes, le tout dans un cadre iodé Tout niveau Matériel fourni Adolescent, adulte groupe de 6 personnes maximum.

Prévoir tenue adaptée selon le temps et pique-nique pour les stages à la journée, durant les mois de juillet & août entre Brignogan et Kerlouan.

Sur inscription (obligatoire)

**Le stage sera maintenu à partir de 3 personnes inscrites **

* Les stages peuvent être annulés selon conditions météorologiques ou reportés*

A bientôt pour un grand bol d’air artistique! .

Phare de Pontusval Plounéour-Brignogan-plages 29890 Finistère Bretagne +33 6 34 66 80 63

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English :

L’événement Balades en croquis Plounéour-Brignogan-plages a été mis à jour le 2026-04-24 par Tourisme Côte des Légendes Nord Bretagne