Cérences

Balades estivales

7 Place du Marché Cérences Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-06-30 20:00:00

fin : 2026-08-18 21:45:00

Date(s) :

2026-06-30

Cet été, les balades reprennent du 30 juin au 11 août !

Nous vous attendrons chaque mardi, pour un départ à 20h, sur le parvis de la mairie.

Surveillez Panneau Pocket et notre page Facebook ; en cas d’intempéries, les randonnées pourraient être annulées et nous vous préviendrions via ces canaux.

Attention, pas de randonnée le mardi 14 juillet. .

7 Place du Marché Cérences 50510 Manche Normandie +33 2 33 51 95 47 mairie@cerences.fr

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English : Balades estivales

L’événement Balades estivales Cérences a été mis à jour le 2026-06-09 par OT Granville Terre et Mer