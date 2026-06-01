Balades estivales Cérences
Balades estivales Cérences mardi 30 juin 2026.
Cérences
Balades estivales
7 Place du Marché Cérences Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-06-30 20:00:00
fin : 2026-08-18 21:45:00
Date(s) :
2026-06-30
Cet été, les balades reprennent du 30 juin au 11 août !
Nous vous attendrons chaque mardi, pour un départ à 20h, sur le parvis de la mairie.
Surveillez Panneau Pocket et notre page Facebook ; en cas d’intempéries, les randonnées pourraient être annulées et nous vous préviendrions via ces canaux.
Attention, pas de randonnée le mardi 14 juillet. .
7 Place du Marché Cérences 50510 Manche Normandie +33 2 33 51 95 47 mairie@cerences.fr
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English : Balades estivales
L’événement Balades estivales Cérences a été mis à jour le 2026-06-09 par OT Granville Terre et Mer
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