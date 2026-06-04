Rancon

Balades guidées estivales

Rendez-vous Square de la Lanterne Rancon Haute-Vienne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-08 10:00:00

fin : 2026-08-26 11:30:00

Date(s) :

2026-07-08 2026-07-22 2026-07-29 2026-08-05 2026-08-12 2026-08-19 2026-08-26

Rendez-vous pour une petite virée pédestre depuis le bourg de Rancon à travers l’histoire de la ville, la lanterne des morts, le souvenir du tram…accompagnée d’une petite pause Gartempe au bord de la rivière. Sur inscription. .

Rendez-vous Square de la Lanterne Rancon 87290 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 60 02 76 19 letempsduneviree@gmail.com

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English : Balades guidées estivales

L’événement Balades guidées estivales Rancon a été mis à jour le 2026-06-04 par Terres de Limousin