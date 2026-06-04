Balades guidées estivales Rancon
Balades guidées estivales Rancon mercredi 8 juillet 2026.
Rancon
Balades guidées estivales
Rendez-vous Square de la Lanterne Rancon Haute-Vienne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08 10:00:00
fin : 2026-08-26 11:30:00
Date(s) :
2026-07-08 2026-07-22 2026-07-29 2026-08-05 2026-08-12 2026-08-19 2026-08-26
Rendez-vous pour une petite virée pédestre depuis le bourg de Rancon à travers l’histoire de la ville, la lanterne des morts, le souvenir du tram…accompagnée d’une petite pause Gartempe au bord de la rivière. Sur inscription. .
Rendez-vous Square de la Lanterne Rancon 87290 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 60 02 76 19 letempsduneviree@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Balades guidées estivales
L’événement Balades guidées estivales Rancon a été mis à jour le 2026-06-04 par Terres de Limousin
À voir aussi à Rancon (Haute-Vienne)
- Exposition de peintures, artisanat, littérature Le bourg Rancon 12 juillet 2026
- Soirée éclade, feu d’artifice et bal Rancon 13 juillet 2026
- Conférence Petite histoire du tramway en Basse-Marche Salle des fêtes Rancon 7 août 2026
- Fête du Cidre et de la Châtaigne Rancon 18 octobre 2026