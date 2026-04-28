Exposition de peintures, artisanat, littérature Le bourg Rancon
Exposition de peintures, artisanat, littérature Le bourg Rancon dimanche 12 juillet 2026.
Rancon
Exposition de peintures, artisanat, littérature
Le bourg Chapelle Saint-Sébastien Rancon Haute-Vienne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-12 15:00:00
fin : 2026-08-23 18:00:00
Date(s) :
2026-07-12
L’association Les Artistes de la Gartempe organise son 61ème salon/exposition. Seront exposés des peintures, de la littérature, de l’artisanat d’art (bijoux, cartes, émaux, etc.). Cette année, c’est l’artiste peintre Marie-France Ranty qui est l’invitée d’honneur. .
Le bourg Chapelle Saint-Sébastien Rancon 87290 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine michel.creyssac@club-internet.fr
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English : Exposition de peintures, artisanat, littérature
L’événement Exposition de peintures, artisanat, littérature Rancon a été mis à jour le 2026-04-28 par Terres de Limousin
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