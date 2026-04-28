Exposition de peintures, artisanat, littérature Le bourg Rancon

Rancon

Exposition de peintures, artisanat, littérature

Le bourg Chapelle Saint-Sébastien Rancon Haute-Vienne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-12 15:00:00

fin : 2026-08-23 18:00:00

Date(s) :

2026-07-12

L’association Les Artistes de la Gartempe organise son 61ème salon/exposition. Seront exposés des peintures, de la littérature, de l’artisanat d’art (bijoux, cartes, émaux, etc.). Cette année, c’est l’artiste peintre Marie-France Ranty qui est l’invitée d’honneur. .

Le bourg Chapelle Saint-Sébastien Rancon 87290 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine michel.creyssac@club-internet.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Exposition de peintures, artisanat, littérature

L’événement Exposition de peintures, artisanat, littérature Rancon a été mis à jour le 2026-04-28 par Terres de Limousin