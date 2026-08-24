Balades immobiles Médiathèque Marin-Marie Saint-Hilaire-du-Harcouët
samedi 10 octobre 2026 · Médiathèque Marin-Marie · Saint-Hilaire-du-Harcouët
Informations pratiques
Saint-Hilaire-du-Harcouët
Balades immobiles
Médiathèque Marin-Marie 69 Boulevard Gambetta Saint-Hilaire-du-Harcouët Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-10 10:30:00
fin : 2026-10-10 11:30:00
Date(s) :
2026-10-10
Dans le cadre du festival de contes Histoire(s) d’en découdre porté par le Département de la Manche
Durée 50 min
Âge 5 ans et +
Dans un décor de bric et de broc, au fond du grenier de l’imaginaire, derrière un livre, vit Don Chicote… Un vieux bonhomme qui rêve des aventures fantastiques avec les objets qui l’entourent.
Il voit un arbre plutôt qu’un vieux parapluie !
Parce que pour lui, l’impossible est possible, pourvu qu’on y croie ! Il vit les contes traditionnels et merveilleux avec des chaussures ou une cuillère…
Laissez-vous emporter dans son monde imaginaire fabuleux ! .
Médiathèque Marin-Marie 69 Boulevard Gambetta Saint-Hilaire-du-Harcouët 50600 Manche Normandie +33 2 33 77 70 10
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English : Balades immobiles
L’événement Balades immobiles Saint-Hilaire-du-Harcouët a été mis à jour le 2026-08-24 par CD50 Culture
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