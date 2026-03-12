Balades musicales Les Batuk Nana

Port de la Cotinière Saint-Pierre-d’Oléron Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-19 19:30:00

fin : 2026-08-19 20:45:00

Date(s) :

2026-08-19

Sur le port de la Cotinière, trois musiciennes et une danseuse entraînent le public dans une déambulation musicale rythmée et conviviale. Une balade festive qui sème les sourires sur son passage.

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Port de la Cotinière Saint-Pierre-d’Oléron 17310 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 36 32 77 secretariat.culture@saintpierreoleron.com

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English : Musical stroll Les Batuk Nana

At La Cotinière harbour, three musicians and a dancer lead a lively musical parade from the port to the pedestrian street. A festive stroll filled with rhythm and smiles in the heart of the resort.

L’événement Balades musicales Les Batuk Nana Saint-Pierre-d’Oléron a été mis à jour le 2026-03-12 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes