Balades Nature Printemps 2026 Pichauris panorama, nature et savoir-faire Parc départemental de Pichauris Allauch

Allauch

Balades Nature Printemps 2026 Pichauris panorama, nature et savoir-faire

Dimanche 19 avril 2026 de 14h à 16h. Parc départemental de Pichauris Chemin Des Pradeaux Allauch Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-19 14:00:00

fin : 2026-04-19 16:00:00

Date(s) :

2026-04-19

Le Département vous propose, pour vos week-ends de vous reconnecter avec la nature en découvrant les Parcs départementaux à travers les yeux de spécialistes !

Panorama, nature et savoir-faire



Partez pour une boucle jusqu’à la table d’orientation, offrant une vue imprenable sur le massif de l’Étoile et la Sainte-Victoire.

Accompagnés par les agents départementaux, découvrez leur métier : entretien du parc, protection des espaces naturels mais aussi l’histoire du site et la richesse de sa biodiversité.



Horaire et lieu de rendez-vous : Veuillez vous présenter 15 minutes avant le départ, à l’entrée du Parc de Pichauris au niveau du Pavillon d’accueil à côté du portail.

Niveau de difficulté : Moyen

Public: Tout public

Vos accompagnateurs : Romuald BUDET et Jerry REVOL du Département des Bouches-du-Rhône



Date et horaires :



Dimanche 19 avril de 14h00 à 16h00 .

Parc départemental de Pichauris Chemin Des Pradeaux Allauch 13190 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

For your weekends away, the Département invites you to reconnect with nature by discovering the Parcs départementaux through the eyes of specialists!

L’événement Balades Nature Printemps 2026 Pichauris panorama, nature et savoir-faire Allauch a été mis à jour le 2026-04-14 par Provence Tourisme