Elle pas princesse, Lui pas héros Auditorium de la bibliothèque Usine électrique Pôle culturel d’Allauch 164 Avenue du Général de Gaulle Allauch

Allauch

Elle pas princesse, Lui pas héros

Samedi 18 avril 2026.

A 16h. Auditorium de la bibliothèque Usine électrique Pôle culturel d’Allauch 164 Avenue du Général de Gaulle Auditorium de l’Usine Electrique Allauch Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18

fin : 2026-04-18

Date(s) :

2026-04-18

Un spectacle théâtral à découvrir en famille, le samedi 18 avril (16h), à Allauch

Elle pas princesse, lui pas héros raconte l’histoire de trois enfants Leïli, une fille qui refuse d’être une princesse, Nils, un garçon sensible qui ne se reconnaît pas dans l’image du héros fort et courageux , et Cédric qui veut correspondre à tout prix à ce que l’on attend d’un garçon de son âge. À travers leurs voix croisées, la pièce interroge les stéréotypes, la pression du regard des autres et la quête d’identité à l’âge où on apprend à devenir soi-même. Ce spectacle proposé par la compagnie Les Souvenirs Inventés s’adresse à tous les publics.



Informations pratiques

Durée 1h15

Dès 6 ans

Texte Magali Mougel

Mise en scène Roxane Samperiz

Avec Marine Keller, Nicolas Violin, Marc Bonzom

Entrée gratuite (dans la limite des places disponibles)

Réservations auprès de la bibliothèque à l’adresse mail bibliotheque@allauch.com



Renseignements

Bibliothèque municipale .

Auditorium de la bibliothèque Usine électrique Pôle culturel d’Allauch 164 Avenue du Général de Gaulle Auditorium de l’Usine Electrique Allauch 13190 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 91 10 49 30 bibliotheque@allauch.com

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English :

A theatrical show for the whole family, Saturday, April 18 (4pm), in Allauch

L’événement Elle pas princesse, Lui pas héros Allauch a été mis à jour le 2026-04-13 par Maison du Tourisme d’Allauch