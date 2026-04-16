Elle pas princesse, Lui pas héros Auditorium de la bibliothèque Usine électrique Pôle culturel d’Allauch 164 Avenue du Général de Gaulle Allauch
Elle pas princesse, Lui pas héros Auditorium de la bibliothèque Usine électrique Pôle culturel d’Allauch 164 Avenue du Général de Gaulle Allauch samedi 18 avril 2026.
Allauch
Elle pas princesse, Lui pas héros
Samedi 18 avril 2026.
A 16h. Auditorium de la bibliothèque Usine électrique Pôle culturel d’Allauch 164 Avenue du Général de Gaulle Auditorium de l’Usine Electrique Allauch Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18
fin : 2026-04-18
Date(s) :
2026-04-18
Un spectacle théâtral à découvrir en famille, le samedi 18 avril (16h), à Allauch
Elle pas princesse, lui pas héros raconte l’histoire de trois enfants Leïli, une fille qui refuse d’être une princesse, Nils, un garçon sensible qui ne se reconnaît pas dans l’image du héros fort et courageux , et Cédric qui veut correspondre à tout prix à ce que l’on attend d’un garçon de son âge. À travers leurs voix croisées, la pièce interroge les stéréotypes, la pression du regard des autres et la quête d’identité à l’âge où on apprend à devenir soi-même. Ce spectacle proposé par la compagnie Les Souvenirs Inventés s’adresse à tous les publics.
Informations pratiques
Durée 1h15
Dès 6 ans
Texte Magali Mougel
Mise en scène Roxane Samperiz
Avec Marine Keller, Nicolas Violin, Marc Bonzom
Entrée gratuite (dans la limite des places disponibles)
Réservations auprès de la bibliothèque à l’adresse mail bibliotheque@allauch.com
Renseignements
Bibliothèque municipale .
Auditorium de la bibliothèque Usine électrique Pôle culturel d’Allauch 164 Avenue du Général de Gaulle Auditorium de l’Usine Electrique Allauch 13190 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 91 10 49 30 bibliotheque@allauch.com
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English :
A theatrical show for the whole family, Saturday, April 18 (4pm), in Allauch
L’événement Elle pas princesse, Lui pas héros Allauch a été mis à jour le 2026-04-13 par Maison du Tourisme d’Allauch
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