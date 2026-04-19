Balades Nature Printemps 2026 Pichauris, sur les pas des bergers Parc départemental de Pichauris Allauch

Allauch

Balades Nature Printemps 2026 Pichauris, sur les pas des bergers

Dimanche 19 avril 2026 de 10h à 12h. Parc départemental de Pichauris Chemin Des Pradeaux Allauch Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-19 10:00:00

fin : 2026-04-19 12:00:00

Date(s) :

2026-04-19

Le Département vous propose, pour vos week-ends de vous reconnecter avec la nature en découvrant les Parcs départementaux à travers les yeux de spécialistes !

Sur les pas des bergers de Pichauris



Partez pour une balade facile au cœur de Pichauris. Découvrez prairies, ancienne plâtrière et sentier des bergers. Tout au long du parcours, nos agents départementaux partagent l’histoire du parc et leur expérience de terrain acquise au fil du temps.



Horaire et lieu de rendez-vous : Veuillez vous présenter 15 minutes avant le départ, à l’entrée du Parc de Pichauris au niveau du Pavillon d’accueil à côté du portail.

Niveau de difficulté : Facile

Public : Tout public

Durée : 2 heures

Vos accompagnateurs : Jerry REVOL ou Romuald BUDET et Laurent DI TRAPANI du Département des Bouches-du-Rhône



Dates et horaires :

Dimanche 19 avril 2026 de 10h00 à 12h00 .

Parc départemental de Pichauris Chemin Des Pradeaux Allauch 13190 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

For your weekends away, the Département invites you to reconnect with nature by discovering the Parcs départementaux through the eyes of specialists!

L’événement Balades Nature Printemps 2026 Pichauris, sur les pas des bergers Allauch a été mis à jour le 2026-04-14 par Provence Tourisme