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Balades santé Centre socioculturel des Bourderies Nantes

Balades santé Centre socioculturel des Bourderies Nantes

Balades santé Centre socioculturel des Bourderies Nantes jeudi 21 mai 2026.

Lieu : Centre socioculturel des Bourderies

Adresse : 2A Rue de Saint Brévin

Ville : 44100 Nantes

Département : Loire-Atlantique

Début : jeudi 21 mai 2026

Fin : jeudi 21 mai 2026

Heure de début : 10:00

Tarif : Adhésion ACCOORD requise : 8.€

Date et horaire de début et de fin : 2026-05-21 10:00 – 11:15
Gratuit : oui Adhésion ACCOORD requise : 8.€ Adulte, Etudiant, Senior, Tout public 

Profitez d’un moment collectif, en balade au sein du quartier Bellevue /Chantenay / Saint Anne. Encadré par une bénévole du centre socioculturel des Bourderies

Centre socioculturel des Bourderies Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Nantes 44100
02 40 46 41 46 http://www.accoord.fr/les-centres/ouest/bourderies bourderies@accoord.fr 0240464146


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