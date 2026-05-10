Balades santé Centre socioculturel des Bourderies Nantes
Balades santé Centre socioculturel des Bourderies Nantes jeudi 21 mai 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-05-21 10:00 – 11:15
Gratuit : oui Adhésion ACCOORD requise : 8.€ Adulte, Etudiant, Senior, Tout public
Profitez d’un moment collectif, en balade au sein du quartier Bellevue /Chantenay / Saint Anne. Encadré par une bénévole du centre socioculturel des Bourderies
Centre socioculturel des Bourderies Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Nantes 44100
02 40 46 41 46 http://www.accoord.fr/les-centres/ouest/bourderies bourderies@accoord.fr 0240464146
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