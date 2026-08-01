BALADES VIGNERONNES EN GRAND CARCASSONNE CHÂTEAU GUILHEM Malviès
mercredi 26 août 2026 · Malviès
Informations pratiques
Malviès
BALADES VIGNERONNES EN GRAND CARCASSONNE CHÂTEAU GUILHEM
7 Avenue de la Promenade Malviès Aude
Tarif : 10 – 10 – EUR
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-26 18:00:00
fin : 2026-08-26
Date(s) :
2026-08-26
Dans le cadre des Balades vigneronnes organisées par l’Office de tourisme Grand Carcassonne et labellisées Vignobles & Découvertes. Réservation obligatoire, 24 heures à l’avance, auprès de l’Office de tourisme du Grand Carcassonne.
Conseils Pensez à vous munir de chapeaux, chaussures de marche (fermées), bouteille d’eau, crème solaire… animaux admis.
Thème De la vigne au vin, au cœur de la Malepère
Le plus de la balade Bousculez vos sens avec nos surprenantes cuvées Blanc de noir, Blouge…
Assiette vigneronne Planches charcuterie / fromage en accord avec nos vins
Rendez-vous à 18h00 au Château Guilhem
Nombre de cuvées à déguster 5 cuvées
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7 Avenue de la Promenade Malviès 11300 Aude Occitanie +33 4 68 24 80 80 contact@grand-carcassonne-tourisme.fr
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English :
As part of the “Balades vigneronnes” (Wine Tours) organized by the Grand Carcassonne Tourist Office and certified by Vignobles & Découvertes. Reservations are required 24 hours in advance through the Grand Carcassonne Tourist Office.
Tips: Be sure to bring hats, walking shoes (closed-toe), a bottle of water, sunscreen… pets are allowed.
Theme: “From Vine to Wine, in the Heart of La Malepère”
Highlight of the tour: Stimulate your senses with our surprising vintages: Blanc de Noir, Blouge…
Winemaker’s Platter: Charcuterie and cheese boards paired with our wines
Meet at 6:00 p.m. at Château Guilhem
Number of vintages to taste: 5 vintages
L’événement BALADES VIGNERONNES EN GRAND CARCASSONNE CHÂTEAU GUILHEM Malviès a été mis à jour le 2026-07-30 par
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