AGENDA · Baladou
Baladou en fête Baladou
vendredi 14 août 2026 · Baladou
Informations pratiques
Baladou
Baladou en fête
Bourg Baladou Lot
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14 10:00:00
fin : 2026-08-15
Date(s) :
2026-08-14 2026-08-15
Le comité des fêtes de Baladou vous propose sa fête votive
Le comité des fêtes de Baladou vous propose sa fête votive
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Bourg Baladou 46600 Lot Occitanie +33 6 44 75 82 82
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English :
The Baladou Festival Committee invites you to its votive festival
L’événement Baladou en fête Baladou a été mis à jour le 2026-07-29 par OT Vallée de la Dordogne
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