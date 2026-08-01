Marché gourmand de la fête votive de Baladou Baladou
vendredi 14 août 2026 · Baladou
Informations pratiques
Baladou
Marché gourmand de la fête votive de Baladou
Baladou Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14 19:00:00
fin : 2026-08-14
Date(s) :
2026-08-14
Venez déguster des produits locaux et de saison proposés par des producteurs et productrices de la région
Buvette sur place
Ambiance festive assurée !
Organisé par le Comité des fêtes de Baladou
Venez déguster des produits locaux et de saison proposés par des producteurs et productrices de la région
Buvette sur place
Ambiance festive assurée !
Organisé par le Comité des fêtes de Baladou
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Baladou 46600 Lot Occitanie +33 6 44 75 82 82
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English :
Come taste local and seasonal products offered by producers from the region
Refreshments available on site
A festive atmosphere is guaranteed!
Organized by the Baladou Festival Committee
L’événement Marché gourmand de la fête votive de Baladou Baladou a été mis à jour le 2026-07-29 par OT Vallée de la Dordogne
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