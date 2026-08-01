Informations pratiques

Baladou

Marché gourmand de la fête votive de Baladou

Baladou Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-14 19:00:00

fin : 2026-08-14

Date(s) :

2026-08-14

Venez déguster des produits locaux et de saison proposés par des producteurs et productrices de la région

Buvette sur place

Ambiance festive assurée !

Organisé par le Comité des fêtes de Baladou

Venez déguster des produits locaux et de saison proposés par des producteurs et productrices de la région

Buvette sur place

Ambiance festive assurée !

Organisé par le Comité des fêtes de Baladou

.

Baladou 46600 Lot Occitanie +33 6 44 75 82 82

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come taste local and seasonal products offered by producers from the region

Refreshments available on site

A festive atmosphere is guaranteed!

Organized by the Baladou Festival Committee

L’événement Marché gourmand de la fête votive de Baladou Baladou a été mis à jour le 2026-07-29 par OT Vallée de la Dordogne